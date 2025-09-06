Tarihte Bir İlk! Paşinyan'ın Uçağı Azerbaycan'dan Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dağlık Karabağ Savaşı nedeniyle yaklaşık 40 yıldır Azerbaycan hava sahasını kullanamayan Ermenistan, barış anlaşmasının imzalanmasının ardından tarihte ilk kez Azerbaycan hava sahasını kullandı. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan’dan Paşinyan’ın uçağı için hava sahası geçiş talebinde bulunduklarını ve bu talebin olumlu yanıtlandığını bildirdi. Bağdasaryan, Başbakan Paşinyan’ın 30 Ağustos’ta başlayan yurt dışı ziyaretine Azerbaycan hava sahasını kullanarak çıktığını ve 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinden ülkeye döndüğünü kaydetti.

Sözcü, bu gelişmeyi bölgede ulaşım hatlarının açılması, barış gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşmasına yönelik pratik bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Bağdasaryan ayrıca, Nahçıvan’a uçuşlar gerçekleştiren Azerbaycan uçaklarının da uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını hatırlattı.

Azerbaycan tarafı ise konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmazken, hava sahasının açılması yönünde alınan bu kararın Karabağ sonrası dönemde Ermenistan’a verilen stratejik bir mesaj olduğu değerlendirmeleri ön plana çıkıyor.

BİR İLK

Öte yandan, Azerbaycan uçaklarının uzun süredir, ana kara ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki uçuşlarını Ermenistan hava sahası üzerinden gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak bu durum, Ermenistan tarafından karşılık görmemişti. Paşinyan'ın uçağının bu rotayı ilk kez kullanması, bir ilki teşkil ediyor.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Washington'da barış deklarasyonu imzalamıştı.

BARIŞ DEKLARASYONU İMZALANMIŞTI

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos Cuma günü Washington'da bir barış deklarasyonu imzalamıştı. Aliyev, Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a yönelik toprak iddiasının, Washington'da bir barış anlaşmasının imzalanmasına olanak vermediğini ancak yapılacak değişikliğin ardından anlaşmanın her an imzalanabileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, iki lideri Beyaz Saray'da ağırladığı toplantıda imzalanan deklarasyonla "savaşı sonsuza kadar bitirdiğini" söylemişti.

Kaynak: AA