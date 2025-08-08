Trump, Aliyev ve Paşinyan Arasında Tarihi Mutabakat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü mutabakat imzalandığını açıkladı.

YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

Trump, anlaşmanın detaylarını paylaşarak, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor. Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli." ifadelerini kullandı.

'TARİHİ BİR GÜN'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, “Gerçekten tarihi bir gün, bugün Kafkaslar’da barışı tesis ediyoruz. Bu sadece bizim için değil, bölge için muazzam fırsatlar yaratacak. Azerbaycan üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığı için Trump’a teşekkür ediyoruz. Bağımsız olduktan 1 yıl sonra getirilen kısıtlamaları 33 yıl sonra kaldırdı.” dedi.

Kaynak: AA