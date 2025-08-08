Pakistan'dan İsrail'e Gazze Tepkisi: 'İnsani Krizi Derinleştirecek'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şehri'nin kuzey bölgelerini kapsayan işgal planına onay vermesini "yasa dışı ve gayrimeşru" olarak nitelendirdi.

'UMUTLARI DAHA DA ZAYIFLATTI'

Kararın Filistin halkına yönelik saldırılarda tehlikeli bir tırmanışı beraberinde getireceğini belirten Şerif, bu gelişmenin bölgede barış umutlarını daha da zayıflattığını vurguladı.

Pakistan’ın Filistin halkının meşru haklarına verdiği desteği yineleyen Şerif, özellikle Doğu Kudüs’ün başkent olacağı bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulması yönündeki kararlılıklarının sürdüğünü ifade etti.

Şerif, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, İsrail’in saldırılarını durdurması, sivillerin korunması ve Gazze'deki insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Kaynak: AA