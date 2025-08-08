AB’den İsrail’e ‘Gazze’ Çağrısı: 'Artık Ateşkese İhtiyaç Var'

İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal planını onaylama kararını resmen duyurmasının ardından bir tepki de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den geldi. Leyen, İsrail’in kararı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Gazze Şeridi’nde saldırılarını hız kesmeden sürdüren İsrail, Gazze’yi işgal etmek için planını duyurmuştu. İsrail’in bu kararı dünya kamuoyunda haraketlilik yaratırken Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bir açıklama yaptı.

'ARTIK ATEŞKESE İHTİYAÇ VAR'

İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal planını onaylama kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulunan Leyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik askeri operasyonunu daha da genişletme kararı yeniden gözden geçirilmeli. Aynı zamanda insanlık dışı şartlarda tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. Acil olarak ihtiyaç duyulan malzemeleri ulaştırmak için Gazze'ye derhal ve engelsiz erişim sağlanmalıdır. Artık ateşkese ihtiyaç var.

