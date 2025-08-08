Hindistan Başbakanı Modi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü

Hindistan Başkanı Modi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Hindistan Başbakanı Modi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü
Rusya’dan yüksek fiyattan petrol aldığı petrol nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump tarafından yüksek gümrük vergisiyle tehdit edilen Hindistan’ın Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna meselesini ele aldıklarını bildirdi. Modi, “Dostum Başkan Putin ile çok güzel ve detaylı bir görüşme gerçekleştirdik.

Ukrayna konusundaki son gelişmeleri paylaştığı için kendisine teşekkür ettim. Hindistan-Rusya Ayrıcalıklı Stratejik Ortaklığı’nı derinleştirme taahhüdümüzü yineledik. Başkan Putin'in bu yıl sonlarında Hindistan'a yapacağı ziyareti sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

