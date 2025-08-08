Ateşkes İçin Beklenen Adım Gelmedi… ABD Başkanı Trump’tan Putin’e Sitem Dolu Sözler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, Putin’e tanıdığı sürenin sonunda yaşanacakların Rus liderin tavrına bağlı olduğunu belirterek, "Bu durum ona kalmış. Ne söyleyeceğini göreceğiz. (Şu ana dek) Hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.

OVAL OFİS’TE ATEŞKES GÜNDEMİ

Trump, Oval Ofis’te düzenlediği imza töreni sırasında gazetecilerin Rusya-Ukrayna süreciyle ilgili sorularını yanıtladı. Putin’e tanınan süre hakkında yöneltilen, "Devlet Başkanı Putin'e ateşkes için yarına kadar tanıdığınız süre halen geçerli mi?" sorusuna, "Bu durum ona kalmış. Ne söyleyeceğini göreceğiz. (Şu ana dek) Hayal kırıklığına uğradım." yanıtını verdi.

‘ÖLÜMLERİ DURDURMAK İSTİYORUM’

ABD Başkanı Trump’a, Putin’in kendisiyle görüşmeden önce Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşüp görüşmemesi gerektiği de soruldu. Trump, bu soruya net bir şekilde, "Hayır." diyerek cevap verdi. Devamında ise, "Onlar benimle görüşmek istiyorlar, ben de ölümleri durdurmak istiyorum." şeklinde konuştu.

PUTİN İLE GÖRÜŞME SİNYALİ

Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada, Moskova’daki ABD-Rusya görüşmelerinin ardından Putin ile doğrudan görüşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ifade etmişti. Bu açıklama, ABD yönetiminin ateşkes konusundaki diplomatik çabalarının hız kazandığını gösteriyor.

BEYAZ SARAY: TRUMP GÖRÜŞMELERE AÇIK

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus tarafının Trump ile görüşmek istediğini belirtti. Leavitt, ABD Başkanı’nın hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA