Bakan Fidan'dan Azerbaycanlı Mevkidaşı ile 'Barış Süreci' Görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan barış süreci üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, iki bakan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve taraflar arasındaki müzakere sürecine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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