ABD Vatandaşını Gözaltına Alan Ülkeler Yandı! Trump Kararnameyi İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülke vatandaşlarını yurt dışında haksız yere gözaltına alan ülkelere karşı ekonomik yaptırımlar, vize kısıtlamaları ve dış yardım sınırlamaları gibi önlemler getirecek yeni bir kararnameye imza attı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararname kapsamında bir ABD vatandaşının yurt dışında haksız yere gözaltına alındığının belirlenmesi durumunda ilgili ülke hükümetine çeşitli yaptırımlar uygulanacağı bildirildi. Haksız gözaltının tespit edilmesi halinde, bu süreçte rol oynayan aktörlere ekonomik yaptırımlar, vize ve dış yardım kısıtlamaları getirilebilecek.

LEVINSON YASASI

Beyaz Saray açıklamasında, “haksız gözaltı” tanımının, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Levinson Yasası uyarınca yasa dışı veya haksız olarak değerlendirdiği bir gözaltı olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu yasa, adını 2007’de İran’da kaybolan eski FBI ajanı Robert Levinson’dan alıyor ve ABD hükümetine yurt dışında haksız yere tutulan veya kaybolan vatandaşlarının serbest bırakılması için diplomatik, ekonomik ve yaptırım araçlarını kullanma yetkisi tanıyor.

Levinson Yasası, Dışişleri Bakanına hangi gözaltıların “haksız” sayılacağı konusunda takdir yetkisi verirken, bu tür durumlara karışan yabancı yetkililere yaptırım uygulanmasını da öngörüyor. Yasa, Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde kabul edilmişti.

