Sırbistan Vucic'e Karşı Ayakta! Polisten Eylemcilere Sert Müdahale

Sırbistan'da geçen yıl yaşanan tren kazası sonrası patlak veren ve Cumhurbaşkanı Vucic'in istifasını talep eden protestolar büyüdü. Dün kazanın olduğu Novi Sad'daki bir üniversitede düzenlenen protestolara polis biber gazı ve ses bombasıyla sert müdahalede bulundu. Olayda yaralıların olduğu iddia ediliyor.

Son Güncelleme:
Sırbistan Vucic'e Karşı Ayakta! Polisten Eylemcilere Sert Müdahale
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sırbistan’da 1 Kasım 2024’te, Novi Sad şehrinde bulunan en büyük ikinci tren istasyonunun çatısının çökmesinin ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Gece boyu devam eden gösterilerde Sırbistan polisi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'ni indirmek için erken seçim talep eden protestoculara Novi Sad'daki üniversite kampüsünde biber gazı ve ses bombasıyla saldırdı.

İSTİFA SLOGANLARI ATILDI

Erken seçim ve Vucic'in istifasını talep eden sloganlar atıp pankartlar taşıyan çoğu üniversite öğrencisi protestocular ile polis, üniversitenin felsefe fakültesinde karşı karşıya geldi. Protestocular işaret fişeği atarken, polisler de göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Yaralı sayısı açıklanmasa da olay yerine ambulans gittiği görüldü. Polis aralarında gazetecilerin de olduğu bazı protestocuları yere yatırarak kelepçeledi.

Sırbistan Vucic'e Karşı Ayakta! Polisten Eylemcilere Sert Müdahale - Resim : 1

Olaylarla alakalı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Vucic, "sahtekar" dediği protestocuları yasa dışı hareket etmekle suçlayarak "Polis yalnızca işini yapıyor ve onu da gayet profesyonel bir şekilde yapıyor" diye konuştu.

Sırbistan Vucic'e Karşı Ayakta! Polisten Eylemcilere Sert Müdahale - Resim : 2
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic

NE OLMUŞTU?

Sırbistan'da 1 Kasım 2024’te Novi Sad'daki bir tren istasyonunun çatısının düşerek 16 kişinin ölümüne neden olduğu olay sonrası aylar süren protestolar başladı. Eylemciler Novi Sad'daki olaydaki can kayıplarından hükümetin yolsuzluklarını sorumlu tuttu ve Vucic ile partisini iktidardan indirmek için protestolara başladı.

Sırbistan Vucic'e Karşı Ayakta! Polisten Eylemcilere Sert Müdahale - Resim : 3

Başta öğrenciler olmak üzere tüm muhalif gruplar ve yolsuzlukla mücadele eylemcileri, Vucic ve yönetiminin, muhalif seslere karşı şiddet yoluna başvurduklarını ve medya özgürlüğünü kısıtladıklarını söyleyerek eyleme devam ediyor.

Epstein Davasında Trump'la İlgili Dikkat Çeken Sözler: 'FBI Muhbiriydi'Epstein Davasında Trump'la İlgili Dikkat Çeken Sözler: 'FBI Muhbiriydi'Dünya
Trump’ın 'Uçaklarınızı Düşürürüz' Tehdidine Maduro’dan Yanıt: 'Silahlı Mücadeleye Başlarız'Trump’ın 'Uçaklarınızı Düşürürüz' Tehdidine Maduro’dan Yanıt: 'Silahlı Mücadeleye Başlarız'Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sırbistan protesto
Son Güncelleme:
Epstein Davasında Trump'la İlgili Dikkat Çeken Sözler: 'FBI Muhbiriydi' Epstein Davasında Trump'la İlgili Dikkat Çeken Sözler
Trump’ın 'Uçaklarınızı Düşürürüz' Tehdidine Maduro’dan Yanıt: 'Silahlı Mücadeleye Başlarız' Trump’ın 'Uçaklarınızı Düşürürüz' Tehdidine Maduro’dan Yanıt
Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Altın Rekora Doymuyor, Yatırımcıya Yeni Uyarı! İslam Memiş Tarih Vererek Açıkladı: Kasım Ayına Dikkat İslam Memiş Tarİh Vererek Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... İstanbul ve Ankara Listede Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı
Artvin’de Feci Kaza! 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler!
Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti! Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti!