Sırbistan Vucic'e Karşı Ayakta! Polisten Eylemcilere Sert Müdahale

Sırbistan’da 1 Kasım 2024’te, Novi Sad şehrinde bulunan en büyük ikinci tren istasyonunun çatısının çökmesinin ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Gece boyu devam eden gösterilerde Sırbistan polisi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'ni indirmek için erken seçim talep eden protestoculara Novi Sad'daki üniversite kampüsünde biber gazı ve ses bombasıyla saldırdı.

İSTİFA SLOGANLARI ATILDI

Erken seçim ve Vucic'in istifasını talep eden sloganlar atıp pankartlar taşıyan çoğu üniversite öğrencisi protestocular ile polis, üniversitenin felsefe fakültesinde karşı karşıya geldi. Protestocular işaret fişeği atarken, polisler de göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Yaralı sayısı açıklanmasa da olay yerine ambulans gittiği görüldü. Polis aralarında gazetecilerin de olduğu bazı protestocuları yere yatırarak kelepçeledi.

Olaylarla alakalı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Vucic, "sahtekar" dediği protestocuları yasa dışı hareket etmekle suçlayarak "Polis yalnızca işini yapıyor ve onu da gayet profesyonel bir şekilde yapıyor" diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic

NE OLMUŞTU?

Sırbistan'da 1 Kasım 2024’te Novi Sad'daki bir tren istasyonunun çatısının düşerek 16 kişinin ölümüne neden olduğu olay sonrası aylar süren protestolar başladı. Eylemciler Novi Sad'daki olaydaki can kayıplarından hükümetin yolsuzluklarını sorumlu tuttu ve Vucic ile partisini iktidardan indirmek için protestolara başladı.

Başta öğrenciler olmak üzere tüm muhalif gruplar ve yolsuzlukla mücadele eylemcileri, Vucic ve yönetiminin, muhalif seslere karşı şiddet yoluna başvurduklarını ve medya özgürlüğünü kısıtladıklarını söyleyerek eyleme devam ediyor.

