Epstein Davasında Trump'la İlgili Dikkat Çeken Sözler: 'FBI Muhbiriydi'

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Jeffrey Epstein davasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Johnson, Başkan Donald Trump’ın, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla tutuklu yargılanırken ölü bulunan Epstein davasında "FBI muhbirliği" yaptığını söyledi.

Gazetecilere demeç veren Johnson, Trump’ın önceki açıklamasında kullandığı “Demokratların Epstein aldatmacası” ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Johnson, “Bu korkunç, tarif edilemez bir kötülük. Kendisi de buna inanıyor, bu söylentiyi ilk duyduğunda onu Mar-a-Lago’dan kovdu.” dedi.

Trump’ın, Epstein davasında mağdur kadınlara sempatiyle yaklaştığını dile getiren Johnson, “Başkan, bu tarif edilemez zararları gören kadınları biliyor ve onlara büyük sempati duyuyor. Bu ona iğrenç geliyor. Birkaç saat önce bu konuyu konuştuk ve en azından onu kastetmedi.” ifadelerini kullandı.

Trump'ın adı Epstein davasına karışmıştı

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde hücresinde ölü bulunmuştu.

Dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi dünyaca ünlü isimlerin adı geçmişti.

Son günlerde kamuoyunda “Epstein dosyaları” olarak bilinen belgeleri inceleyen FBI ve ABD Adalet Bakanlığı, söz konusu dosyalarda bir “müşteri listesi”ne rastlanmadığını duyurdu. Yapılan incelemede Epstein’ın, hükümet yetkililerini ve ünlü isimleri de kapsayan bir ağı korumak için öldürüldüğü iddialarına rağmen, hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklandı.

ABD’li gazeteci Tucker Carlson ise Epstein’ın “İsrail için çalıştığını, Washington’da herkesin bunu bildiğini ancak açıkça söylenemediğini” öne sürmüştü. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, Epstein’in 50’nci doğum günü için tanıdıklarından mektup istediğini, bu mektuplardan birinin Trump’a ait olduğunu iddia etmişti.

Adalet Bakanlığı, Maxwell ile üst düzey federal savcı Todd Blanche arasında yapılan görüşmelerin ses kayıtlarını ve tutanaklarını da paylaşmıştı. Bu kayıtlara göre Maxwell, Epstein’ın “müşteri listesi olmadığını” ileri sürmüştü.

Kaynak: AA