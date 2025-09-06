Trump’ın 'Uçaklarınızı Düşürürüz' Tehdidine Maduro’dan Yanıt: 'Silahlı Mücadeleye Başlarız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkesine yönelik olası askeri müdahalesine karşı sert açıklamalarda bulundu. Maduro, "Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." dedi.

TRUMP'IN TEHDİDİNE SERT YANIT

Başkent Karakas’ta ordu komutanlarıyla bir araya gelen Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Uçaklarınızı düşürürüz" tehdidine yanıt verdi. Maduro, "Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayan Maduro, "Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez. ABD, Venezuela’da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli. Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer." dedi.

DİYALOG VURGUSU

Maduro, Venezuela halkına saygı gösterilmesi koşuluyla her zaman diyaloga ve görüşmelere açık olduklarını belirtti. ABD’nin Karayipler’deki askeri hareketliliğine değinen Maduro, "Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika'ya geri dönmemelidir." diye konuştu.

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin, şiddete yol açan çetelere ve Kolombiyalı paralı askerlere karşı elde ettiği başarılara dikkat çeken Maduro, Bolivarcı Venezuela halkının onurunu ve haysiyetini her zaman savunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Trump, Venezuela'yı 'Uçaklarınızı düşürürüz" sözleriyle uyarmıştı

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya ait iki savaş uçağının bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesine sert tepki göstermişti. Trump, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." demiş, ardından soruları yanıtlarken, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA