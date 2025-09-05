Avrupa Birliği'nden Google’a Dev Rekabet Cezası

Avrupa Komisyonu, Google’a 2,95 milyar euro ceza kesti. Bu kararın, yeni imzalanan AB–ABD ticaret anlaşmasının ardından iki taraf arasında yeni bir gerilim başlatabileceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği'nden Google’a Dev Rekabet Cezası
ABD’li teknoloji devi Google, dijital reklamcılıkta kendi ürünlerine ayrıcalık tanıdığı gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından 2,95 milyar euro para cezasına çarptırıldı. Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu, Google'ın reklam teknolojisi platformu AdX üzerinden yürüttüğü faaliyetlerde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığına karar verdi. Google'ın, reklam alış ve satışında kendi ürünlerine sistematik olarak avantaj sağladığı belirtildi.

DAHA SERT ADIMLAR GELEBİLİR

Komisyon, Google’ın yayıncı reklam sunucusu ve reklam satın alma araçlarını, diğer hizmet sağlayıcılara karşı öne çıkararak rekabeti engellediğini vurguladı. Rekabet Komiseri Teresa Ribera yaptığı açıklamada, “Google çıkar çatışmalarını giderecek ciddi bir çözüm üretmeli. Aksi takdirde daha sert adımlar atacağız” dedi. Google, cezanın haksız olduğunu savunarak karara itiraz edeceğini duyurdu. Şirketin Başkan Yardımcısı Lee-Anne Mulholland, uygulamaya konulacak değişikliklerin 'binlerce Avrupalı yayıncı ve işletmenin gelirlerini tehlikeye atacağını' öne sürdü.

Avrupa Birliği'nden Google’a Dev Rekabet Cezası - Resim : 1

GERİLİM ARTABİLİR

AB ile ABD, tartışmalı bir ticaret anlaşmasını henüz imzalamışken gelen bu karar, iki taraf arasında yeni bir diplomatik krize neden olabilir. ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Amerikan teknoloji devlerine yönelik Avrupa yaptırımları sürerse ek gümrük vergileri getireceğini söylemişti. Google’a verilen bu cezayla birlikte, Trump yönetiminin AB ürünlerine misilleme yapması gündeme gelebilir. Kararın, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in ekibi tarafından Trump’ın tepkisini önlemek amacıyla ertelendiği de basına yansıdı.

Etiketler
Google Avrupa Birliği
