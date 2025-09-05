Eski ABD Başkanına Bir Kanser Teşhisi Daha! Gizlice Ameliyata Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Biden’ın elindeki ve yüzündeki yaralar sık sık merak konusu oluyordu. Gelen son dakika bilgisi gerçeği ortaya çıkardı. ABD’nin eski başkanı Joe Biden'ın cilt kanseri lezyonları nedeniyle ameliyat olduğu bildirildi.

TEŞHİS KONULUR KONULMAZ GİZLİCE AMELİYAT OLDU

New York Times gazetesinin Biden Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kelly Scully'ye dayandırdığı haberine göre, Biden cilt kanseri lezyonları nedeniyle "mohs" ameliyatı geçirdi.

ALNINDAKİ YARA İZİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 82 yaşındaki Biden'ın alnında bir yara izi olduğu gözlemlendi. CNN'in konuya ilişkin haberinde ise operasyonun gerçekleştirildiği tarih açıklanmadı.

Mohs, ince deri katmanlarının kademeli çıkarılıp, kanser hücresi kalmayana kadar mikroskop altında incelendiği cerrahi ameliyat tekniği olarak biliniyor.

PROSTAT KANSERİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi konulmuştu. Yapılan açıklamada "Hastalığın agresif bir türü söz konusu olsa da hormon duyarlılığı sayesinde etkili şekilde yönetilebilir." denilmişti.

