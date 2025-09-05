Putin'den Avrupa'ya Rest! 'Eğer Ukrayna'ya Asker Gönderirseniz...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olmadıklarını, bunu meşru bir tercih şeklinde değerlendirdiklerini söyleyen Putin, NATO üyeliğine ise Rusya'nın güvenliği nedeniyle karşı olduklarını belirtti.

'GÜVENLİĞİNİZ YÜZDE 100 GARANTİ'

Putin, Ukrayna tarafı ile görüşmeye hazır olduklarını bir kez daha ifade ederek "Moskova görüşme için en iyi yer. Güvenliklerini yüzde 100 garanti ediyoruz. Eğer görüşmek için başka yere çağırırlarsa biz bunu aşırı talepler şeklinde değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Rus lider, ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmediğinin ancak görüşmeye açık olduğunu yineledi.

Ukrayna'daki yargı sisteminin çöktüğünü savunan Rusya lideri, "Kiev'in müzakere etmek için siyasi iradeye sahip olacağını düşünmüyorum. Olsa bile hukuki ve teknik zorluklar mevcut. Ukrayna anayasasına göre, toprak anlaşmalarının referandumla onaylanması gerekiyor ancak bunun için sıkıyönetimin kaldırılması gerekiyor" dedi.

'MEŞRU HEDEF OLURLAR'

Ukrayna'da güvenlik garantileri kapsamında konuşlanması planlanan yabancı askerlerle alakalı ise Putin, "Bu Ukrayna'nın NATO'ya çekilmesinin ana nedenleri arasına yer alıyor. Bu nedenle, özellikle şimdi askeri çatışmalar sırasında orada herhangi bir birlik konuşlanırsa, bunlar meşru hedefler olacak" ifadelerini kullandı.

Putin, barış anlaşmasına varılması halinde Rusya'nın uzlaşılan şartlara tümüyle uyacağını belirterek, "Barış anlaşması olacaksa o zaman Ukrayna topraklarında yabancı askerler olmaz. Hem Rusya hem de Ukrayna için çözüme kavuşturulması gereken güvenlik garantilerine saygı duyacağız" şeklinde konuştu.

