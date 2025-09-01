Plan Belli Oldu... Avrupa'dan Ukrayna'ya Asker Gönderme Kararı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya binlerce asker gönderme planının hazır olduğunu açıkladı. Von der Leyen, bu planın ABD tarafından da desteklendiğini ifade etti.

Plan Belli Oldu... Avrupa'dan Ukrayna'ya Asker Gönderme Kararı
Rusya-Ukrayna savaşı tüm diplomatik müzakere çabalarına rağmen devam ederken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Financial Times’a çarpıcı açıklamalar yaptı. Ursula von der Leyen, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderilmesi hakkında "oldukça net planlara" sahip olduğunu söyledi. Bu konuda açık bir yol haritası olduğunu anlatan başkan, "Güvenlik garantileri hayati önemde. Beyaz Saray’da bu konuda bir anlaşmaya vardık ve çalışmalar oldukça iyi ilerliyor" diye konuştu.

ÇOK ULUSLU ASKERİ GÜÇ

Von der Leyen, Avrupa Birliği ülkelerinin, Ukrayna’ya yönelik çok uluslu bir askeri güç konuşlandırılması ve bu gücün arkasında ABD’nin bulunması konusunda planların hazırlandığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’ın da bu plana destek verdiğini ifade eden von der Leyen, “Trump, Amerikan varlığının bu plana dahil olacağını açıkça ve defalarca teyit etti” ifadelerini kullandı.

Plan Belli Oldu... Avrupa'dan Ukrayna'ya Asker Gönderme Kararı - Resim : 1

Ukrayna, Rusya ile olası bir barış anlaşması öncesinde Batılı müttefiklerinden somut güvenlik garantileri, hatta sahada askeri varlık talep ediyor. Bu kapsamda, on binlerce Avrupalı asker ve ABD’nin istihbarat, komuta-kontrol sistemleriyle desteklediği bir yapı da

RUSYA'DAN RET

Diğer yandan Rusya ise Ukrayna'da çok uluslu bir askeri gücün konuşlanmasına karşı çıkıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna topraklarına Avrupa askeri konuşlandırılmasına karşı olduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

Rusya Ukrayna
