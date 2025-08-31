Elon Musk'tan AfD'ye Tam Destek! 'Seçilmezse Almanya Biter'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tesla CEO’su Elon Musk, Almanya’daki yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamayla bir kez daha tartışma yarattı. Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, 4 Eylül’de yapılacak Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) yerel seçimlerinde, göçmen ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen aşırı sağcı AfD’ye desteğini yineledi.

Musk, Almanya’da yedi partinin imzaladığı ve seçim kampanyalarında göçmen karşıtı söylem kullanılmamasını öngören 'Fairness Anlaşması'na atıf yaparak, "Ya Almanya AfD’yi seçer ya da Almanya’nın sonu gelir" ifadelerini kullandı. AfD’nin bu anlaşmaya imza atmayan tek parti olması dikkat çekmişti.

DESTEĞİ İLK DEĞİL

Musk, daha önce de şubat ayında yapılan erken genel seçimler öncesinde benzer bir çıkışla, “Almanya’yı ancak AfD kurtarabilir” demiş ve Alman kamuoyunda sert eleştirilerin hedefi olmuştu. AfD, özellikle sanayi şehirleri olan Gelsenkirchen ve Duisburg gibi bölgelerde güçlü bir tabana sahip. Önceki seçimlerde bu şehirlerde oy oranını yüzde 24,6'ya kadar çıkaran parti, Sosyal Demokrat Parti’yi (SPD) geride bırakmıştı.