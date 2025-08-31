İsrail İşgalde Israrcı, Güvenlik Kabinesi'nin Masasında Ateşkes Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan bir yetkili, Hamas'ın 18 Ağustos'ta kabul ettiğini duyurduğu yeni taslağın bu akşam yapılacak Güvenlik Kabinesi toplantısı gündemine alınmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taraflara sunduğu ve Tel Aviv yönetiminin geçen ay onayladığı teklifle neredeyse aynı olmasına rağmen Netanyahu hükümeti hala yeni ateşkes teklifini görüşmedi.

YETKİLİLER GÖRÜŞÜLMESİNDEN YANA

Kanal 12'nin haberinde, İsrailli güvenlik yetkililerinin yeni ateşkes önerisinin bu akşam yapılacak Güvenlik Kabinesi toplantısının gündeminden çıkarılmasına karşı olduğu belirtildi. Ayrıca güvenlik yetkililerinin, Netanyahu hükümetinin söz konusu teklifi görüşmek istememekte neden bu derece ısrarcı olduğu konusunda bilgi istediği de kaydedildi.

NETANYAHU YÖNETİMİ İŞGAL PLANINDA ISRARCI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, İsrail kabinesi, Gazze'nin işgal edilmesi, Hamas'ın 'ortadan kaldırılması' ve tüm esirlerin serbest bırakılacağı kapsamlı bir anlaşmayı tek seçenek olarak kararlaştırdı.

Netanyahu hükümetinin, Hamas'ın 18 Ağustos'ta geçici ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurmasından önce aldığı kararda bir değişikliğe gitmediğinin de altı çizildi. İsrail'de esir yakınları ve muhalefet partileri, Başbakan Netanyahu’yu halkın iradesini hiçe sayarak ülkeyi bitmek bilmeyen bir savaşa sürüklemekle suçlarken derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması çağrısında bulunuyor.

ATEŞKES HAKKINDA

Mısır ve Katar'ın yeni ateşkes teklifinin, Gazze'de yapılacak 60 günlük geçici ateşkes süresince İsrailli 10 esirin serbest bırakılması ve 18 esirin cenazesinin teslim edilmesini içerdiği basına yansımıştı. Söz konusu İsrailli esirler karşılığında Tel Aviv yönetiminin bir kısım Filistinli esiri serbest bırakması da öngörülüyor. Ayrıca teklifin, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kolay girişi için sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılması ve savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma sürecinin başlatılmasını da içerdiğini aktarılmıştı.

Kaynak: AA