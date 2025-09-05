Trump’tan Şok Hamle: Pentagon 'Savaş Bakanlığı' Oluyor! İlk Adım Atıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığının adını “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirmek için başkanlık kararnamesi imzalamaya hazırlanıyor. Yasa gereği Kongre onayı şart olsa da, Trump süreci başlatacak ve Pentagon gerekli hazırlıklara başlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Savunma Bakanlığının (Pentagon) adını “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirmeye yönelik bir başkanlık kararnamesine imza atacağı bildirildi. Trump’ın bu hamlesi, ordunun sert bir imaj kazanmasını amaçlıyor.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın konuyla ilgili bir toplantı düzenleyerek kararnamenin imzalanacağını açıkladı. Ancak ABD yasalarına göre, Savunma Bakanlığının adının değiştirilmesi için Kongre’den çıkarılacak bir yasa gerekiyor.

Bu nedenle, Trump’ın imzalayacağı başkanlık kararnamesi ile bakanlığın adının değiştirilmesi süreci başlatılacak ve Pentagon gerekli hazırlıkları yapacak. Beyaz Saray’ın günlük programında Trump’ın cuma öğleden sonra bir duyuru yapacağı belirtilse de konunun detayları paylaşılmadı.

Savaş Bakanlığı, ABD Anayasası’nın yürürlüğe girdiği 1789 yılında kuruldu. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, 1947 yılında çıkan bir yasayla bakanlığın adı Savunma Bakanlığı olarak değiştirilmişti.

Kaynak: AA

