İsrail Macron'a Kapıları Kapattı: Ülkeye Sokmayacaklar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Filistin Devleti’ni tanıma niyetini beyan eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkeye ziyaretini kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüşen Saar, İsrail’in Macron’u kabul etmeme kararını Paris cephesine de belirtti.

Konuya ilişkin açıklamada, İsrail'in, Fransa ile iyi ilişkiler istediği ancak Paris'in, İsrail'in güvenliği ve geleceğiyle ilgili temel konulardaki tutumuna saygı göstermesini beklediği dile getirilen açıklamada, Paris'in son dönemde İsrail'e karşı bir dizi düşmanca adım attığı ve tutum sergilediği savunuldu.

Kaynak: AA