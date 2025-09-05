Gazze'de Korkunç Katliam! 69 Kişi Öldürüldü

İsrail'in yaklaşık iki yıldır Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 69 artarak 64 bin 300'e çıktı.

Son Güncelleme:
Gazze'de Korkunç Katliam! 69 Kişi Öldürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ederken, can kaybı da giderek katlanıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin güncel bilgiler verildi.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 69 ölü ve 422 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 768 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 49 bin 964 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'de Korkunç Katliam! 69 Kişi Öldürüldü - Resim : 1

YARDIM NOKTALARINA SALDIRILAR

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 190 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 362'ye, yaralananların sayısının da 17 bin 434'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 300'e, yaralıların sayısının 162 bin 5'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

Gazze'de Korkunç Katliam! 69 Kişi Öldürüldü - Resim : 2

6 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 3'ü çocuk 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtti. Burş, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 134'ü çocuk olmak üzere 376'ya yükseldiğini kaydetti.

Gazze'de Can Kaybı Artıyor! Son 24 Saatte...Gazze'de Can Kaybı Artıyor! Son 24 Saatte...Dünya
Gazze'de Açlık Ablukası! Son 24 Saatte 3 Kişi ÖldüGazze'de Açlık Ablukası! Son 24 Saatte 3 Kişi ÖldüDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Yurtdışı Hayali Olanlar Uçak Biletlerinizi Alın! Yunanistan’dan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı: Tek Başvuruda Kapınızda
Türk Vatandaşlarına Vize KolaylığI
Putin'den Avrupa'ya Rest! 'Eğer Ukrayna'ya Asker Gönderirseniz...'
'Eğer Ukrayna'ya Asker Gönderirseniz...'
Eski ABD Başkanına Bir Kanser Teşhisi Daha! Gizlice Ameliyata Alındı
Gizlice Ameliyata Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Flaş Karar: İstanbul'da Okul Saatleri Değişti Okul Saatleri Değişti
Van’ın Göbeğinde Keşfettiler! Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Yığıntı Halinde Bulundu: Bir Tanesi Bile Çok Değerli Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Çok Değerli
Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’ Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı
YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul: İlçe Kongreleri Devam Edecek YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul
CHP İstanbul İl Yönetimine Atanan 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak! 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak!