Gazze'de Korkunç Katliam! 69 Kişi Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ederken, can kaybı da giderek katlanıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin güncel bilgiler verildi.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 69 ölü ve 422 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 768 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 49 bin 964 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARDIM NOKTALARINA SALDIRILAR

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 190 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 362'ye, yaralananların sayısının da 17 bin 434'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 300'e, yaralıların sayısının 162 bin 5'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

6 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 3'ü çocuk 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtti. Burş, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 134'ü çocuk olmak üzere 376'ya yükseldiğini kaydetti.

Kaynak: AA