Google Çöktü, Her Şey Durdu! İşte Kullanabileceğiniz En İyi Alternatif Arama Motorları

Tüm dünyanın kullandığı arama motoru Google kısa süreli çöktü. Google ile birlikte YouTube, Gmail ve Spotify'a da erişim sağlanamadı. Google tarafından ise bir açıklama gelmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Google , Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız" ifadelerini kullandı.

Peki Google'ın çöktüğü bu gibi durumlarda kullanıcılar alternatif olarak hangi arama motorlarını kullanabilir? Bugün yaşanan kısa süreli erişim engeli nedeniyle arama yapmak isteyenler Google'ın alternatifi olan Yandex, Bing, Yahoo ve Baidu gibi arama motorlarına yöneldi.

