Trump İstediği Değişikliği Yaptı... 'Artık Saldıracağız!'
ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanlığı’nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirdiğini açıkladı. Trump, artık savunmakla kalmayacaklarını, saldırıya geçeceklerini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ismini 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştiren kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, ülkesinin askeri gücünü vurgulayan Trump, "Artık sadece savunmayacağız, kazanmak için saldıracağız. Amerika geri döndü" dedi.
