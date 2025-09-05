Trump İstediği Değişikliği Yaptı... 'Artık Saldıracağız!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ismini 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştiren kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, ülkesinin askeri gücünü vurgulayan Trump, "Artık sadece savunmayacağız, kazanmak için saldıracağız. Amerika geri döndü" dedi.

