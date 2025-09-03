'Müşteri Listesi' Var mıydı? 33 Bin Sayfalık Epstein Belgeleri Yayımlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein davasına ilişkin 33 bin 295 sayfalık belgeyi kamuoyuna açıkladı.

Komitenin internet sitesinde yapılan duyuruda, söz konusu belgelerin ABD Adalet Bakanlığı tarafından sağlandığı ve kayıtların ilerleyen süreçte de paylaşılmaya devam edileceği bildirildi. Ayrıca, kamuoyunun belgelere erişebileceği bağlantılar yayımlandı. Komite Başkanı James Comer, 5 Ağustos’ta Epstein dosyaları için mahkeme celbi çıkarmıştı. Açıklanan belgeler, yıllardır kamuoyunda tartışma konusu olan dava dosyasının yeniden gündeme taşınmasına yol açtı.

FUHUŞ AĞI İDDİALARI

Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanıyordu. 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunan Epstein’ın ölüm nedeni uzun süre tartışma yaratmıştı.

MÜŞTERİ LİSTESİ VAR MIYDI?

Belgelerde daha önce de gündeme gelen, aralarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi ünlü isimlerin geçtiği görüldü. Ancak incelemeler sonucunda, çokça dile getirilen bir “müşteri listesi” iddiasına dair kesin kanıtlara ulaşılamadığı, Epstein’ın ise intihar ettiğinin tespit edildiği açıklanmıştı.

Jeffrey Epstein ve Donald Trump

Öte yandan, Wall Street Journal, Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, Epstein’in 50’nci doğum günü için Trump dahil bazı tanıdıklarından mektup istediğini öne sürmüştü. Adalet Bakanlığı da Maxwell ile üst düzey bir savcı arasındaki görüşmenin kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmış, Maxwell’in “müşteri listesi yok” dediği aktarılmıştı.

Kaynak: AA