Epstein Skandalında Yeni Perde: Maxwell’den Trump’ı Rahatlatacak İfade

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2019 yılında reşit olmayan kız çocuklarını cinsel ilişkiye zorlayıp, bazılarını ünlü isimlere pazarladığı suçlamasıyla yargılanmayı beklerken cezaevinde ölü bulunan milyarder iş insanı ve pedofil Jeffrey Epstein, Amerikan kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Donald Trump’ın seçim sürecinde Epstein dosyalarını açma vaadi ve ardından Adalet Bakanlığı’nın yalnızca “müşteri listesi yoktu” şeklindeki kısa açıklaması, ciddi soru işaretlerine yol açmıştı.

MAXWELL, BAKAN YARDIMCISINA KONUŞTU

Epstein’in bir dönem sevgilisi olan ve reşit olmayan kızları cinsel istismara zorlamaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ghislaine Maxwell’in, 24-25 Temmuz’da Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche ile gerçekleştirdiği sorgunun ses kayıtları ve dökümü sızdırıldı. Maxwell’in verdiği bilgiler, Epstein’in olası bir yabancı istihbarat örgütüyle bağlantısı olduğu ve müşteri listesinde Donald Trump’ın da bulunduğu yönündeki iddiaların ardından geldi.

TRUMP VE EPSTEİN SOSYAL ÇEVREDE BULUŞTU

Maxwell, Trump ile ilk kez 1990’da, babası Robert Maxwell’in New York Daily News gazetesinin sahibi olduğu dönemde tanışmış olabileceğini belirtti.

Trump ve Epstein’ın yıllar boyunca aynı sosyal çevrelerde yer aldığını vurgulayan Maxwell, “Nasıl tanıştıklarını ve nasıl arkadaş olduklarını bilmiyorum. Onları birlikte gördüğümü hatırlıyorum, ama arkadaşça davranıyorlardı” dedi. Ayrıca, Epstein’in bir müşteri listesi olduğuna dair herhangi bir bilgisinin olmadığını da ekledi.

'TRUMP’I UYGUNSUZ BİR ORTAMDA GÖRMEDİM'

Maxwell, Trump’ın hiçbir şekilde uygunsuz davranışlar içinde bulunmadığını savunarak, “Başkan’ın hiçbir şekilde uygunsuz bir ortamda bulunduğuna şahit olmadım. Başkan hiç kimseye karşı uygunsuz davranmazdı. Onunla birlikte olduğum zamanlarda her bakımdan bir beyefendiydi” ifadelerini kullandı. Trump’ı 2000’lerin ortalarından beri yalnızca sosyal ortamlarda gördüğünü de sözlerine ekledi.

CLİNTON’A DAİR KANIT DA YOK

Maxwell, Epstein’le sık sık seyahat eden eski ABD Başkanı Bill Clinton hakkında da konuştu. Clinton’ın herhangi bir 'masaj hizmeti' aldığını hatırlamadığını belirtti. Ayrıca Maxwell, Epstein’ın elinde yüksek profilli isimlere ait cinsel suçlara dair herhangi bir görsel ya da video kanıt bulunmadığını söyledi. Epstein’in (güçlü kişilere şantaj yaptığı) iddialarına ilişkin de “Herhangi bir olay duymadım ya da tanık olmadım” dedi.

'İNTİHAR ETMİŞ OLAMAZ'

Epstein’e masöz bulduğunu kabul eden Maxwell, bu kişilerin yaşlarını veya kimlik bilgilerini hiç kontrol etmediğini söyledi. Ayrıca Epstein’in ölümüne dair de dikkat çeken bir yorumda bulundu. "İntihar ettiğine inanmıyorum” diyen Maxwell, bu ölümü hapishane yönetiminin kötü yönetimi ile ilişkilendirdi.

CEZAEVİ KOŞULLARI HAFİFLETİLDİ, İFADE VERDİ

Maxwell, geçtiğimiz ay Florida’daki bir adliyede iki gün süren sorguya alındı. Adalet Bakan Yardımcısı Blanche tarafından yapılan bu sorguda Maxwell’e sınırlı dokunulmazlık tanındı; yanlış ifade haricinde söyledikleri için kovuşturmaya uğramayacağı belirtildi.

Daha önce şartlarından şikayet ettiği Metropolitan Gözaltı Merkezi’nden alınıp, Teksas’ta daha düşük güvenlikli bir cezaevine nakledildi.

Cinsel suçlardan hüküm giymiş birine sağlanan bu kolaylık, kamuoyunda tepki çekerken, bu transferin ifadesiyle bağlantılı olabileceği ileri sürüldü.

Maxwell’in ifade vermesiyle birlikte, Trump’ın Maxwell’i affedebileceği söylentileri yeniden alevlendi.

Konu hakkında sorulan soruya Trump “Henüz düşünmedim. Bunu yapmaya yetkim var” yanıtını vererek ihtimali açık bıraktı.

Kaynak: Haber Merkezi