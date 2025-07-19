Dosyalarda Adının Geçtiği Söyleniyordu... Trump'tan Flaş 'Epstein' Talimatı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ülke gündeminden düşmeyen ve bazı Cumhuriyetçilerin de "daha şeffaf olunması gerektiği" yönünde çağrı yaptığı Epstein davasıyla ilgili Trump, sahibi olduğu Truth Social hesabından paylaşım yaptı.

'SİZİN İÇİN HİÇBİR ŞEY YETERLİ OLMAYACAK'

ABD Başkanı, "Adalet Bakanlığından Jeffrey Epstein ile ilgili tüm Büyük Jüri ifadelerini, yalnızca mahkeme onayına tabi olmak üzere yayınlamasını talep ettim" ifadelerine yer verdi. Epstein dosyalarında adının geçtiği iddialarına da cevap veren Trump, mahkemenin "tam ve sarsılmaz bir onay vermesi durumunda bile" bu talebi ortaya atanlar adına "hiçbir şeyin yeterli olmayacağı" yorumunda bulundu.

Bu konuda "radikal solcuları" hedef gösteren Trump, paylaşımını "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) sloganıyla tamamladı.

NE OLMUŞTU?

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Trump'ın, Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştirmiş, ABD Başkanı buna tepki olarak dün, gazetenin sahibi Rupert Murdoch’un "davada ifade vermesini sabırsızlıkla beklediğini" belirtmişti.

Kaynak: AA