Trump, Epstein Skandalına Adını Yazdıran Haberi Yalanladı, 'Mektup' İddiasına Sert Çıktı: 'Benim Sözlerim Değil'

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein’a doğum günü mektubu gönderdiği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Trump, "Benim sözlerim değil" diyerek haberi “sahte” olarak nitelendirdi ve WSJ’ye dava açacağını açıkladı.

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Trump, Epstein Skandalına Adını Yazdıran Haberi Yalanladı, 'Mektup' İddiasına Sert Çıktı: 'Benim Sözlerim Değil'
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ABD Başkanı Donald Trump, milyarder iş insanı Jeffrey Epstein’e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını reddetti. Epstein’in 50. doğum günü için hazırlanan albüme Trump’ın da müstehcen içerikli bir mektup gönderdiğini öne süren The Wall Street Journal (WSJ) haberine, Trump sosyal medya hesabından sert yanıt verdi.

'BUNLAR BENİM SÖZLERİM DEĞİL'

Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada WSJ'nin haberini "sahte" olarak nitelendirdi. İddiaya konu olan mektuba ilişkin ise, "Bunlar benim sözlerim değil, benim yazım tarzım böyle değil." dedi. Haberde yer alan, mektubun "kalın bir kalemle elle çizilmiş gibi görünen çıplak bir kadının silüetiyle çerçevelenmiş birkaç satır daktilo metni bulunuyor." ifadelerine karşılık ise Trump, "Ben resim çizmem." açıklamasını yaptı.

Trump, Epstein Skandalına Adını Yazdıran Haberi Yalanladı, 'Mektup' İddiasına Sert Çıktı: 'Benim Sözlerim Değil' - Resim : 1

'DAVA AÇACAĞIM'

Haberi yayımlamadan önce Trump ile görüşme yaptığını belirten WSJ, Trump’ın mektubu yazmadığını ve söz konusu resmi çizmediğini söylediğini aktardı. Ancak Trump, haberin yayınlanmasının ardından WSJ’ye dava açacağını duyurdu.

Trump, konuya ilişkin yaptığı başka bir paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Jeffrey Epstein'e verilen abartılı ilginin ardından, Adalet Bakanı Pam Bondi'den, mahkemenin onayı şartıyla, konuya ilişkin tüm Büyük Jüri ifadelerini sunmasını istedim. Demokratlar tarafından sürdürülen bu sahtekarlık artık sona ermeli."

Trump, WSJ’yi “iğrenç ve pis bir paçavra” olarak nitelendirirken, "Basın, dürüst olmayı öğrenmeli ve muhtemelen var olmayan kaynaklara güvenmemelidir." ifadelerini kullandı.

Trump, Epstein Skandalına Adını Yazdıran Haberi Yalanladı, 'Mektup' İddiasına Sert Çıktı: 'Benim Sözlerim Değil' - Resim : 2

MEKTUP İDDİASI

WSJ'nin iddiasına göre, Epstein’ın sevgilisi Ghislaine Maxwell, 50. doğum günü için yakın çevresinden mektup istemişti. Gazeteye göre Trump’ın adını taşıyan mektup, çıplak bir kadın figürüyle çerçevelenmiş ve Trump ile Epstein arasında hayali bir diyaloğu içeriyordu. Söz konusu mektup Trump’ın, "Bir dost harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun ve her günün başka bir harika sır olmasını dilerim." sözleriyle son buluyordu.

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Kaynak: AA

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