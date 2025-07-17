Rusya'dan İstanbul’a Yeşil Işık: Yeni Müzakerelere Hazırız

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde haziran ayında İstanbul'da gerçekleşmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zaharova, Ukrayna ile barış müzakereleri, Almanya'nın askeri desteği, Moldova'nın NATO ile ilişkileri ve Lübnan'daki gelişmelere dair Rusya'nın tutumunu net ifadelerle ortaya koydu.

Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir müzakere turunun gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu yanıtlayan Zaharova, Kiev yönetiminin bu konuda şu ana dek herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti. "Ukrayna, ya müzakerelerden kaçınıyor ya da buna hazır değil" diyen Zaharova, Rus tarafının diyalogdan yana olduğunu ifade etti.

'İSTANBUL'A GİTMEYE HAZIRIZ'

Zaharova, olası üçüncü tur görüşmeler için hazır olduklarını ifade ederek, "Rus heyeti İstanbul'a gitmeye hazır. Kiev'in daha önceki anlaşmalara uygun hareket edeceğini ve süreci sürdürmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

FÜZE UYARISI

Zaharova, Almanya'nın desteğiyle Ukrayna'da uzun menzilli füze sistemleri üretme planlarına da sert tepki gösterdi.

Bu sistemlerin Rusya'ya karşı kullanılması durumunda, Almanya'nın doğrudan çatışmaya taraf olacağını savunan Zaharova, "Rusya, kendisine yönelik saldırılarda kullanılan silahların geldiği ülkelere ait askeri tesisleri hedef alma hakkına sahiptir" uyarısında bulundu.

Kaynak: AA