Dünya Onu Konuşuyor: Muhabir Canlı Yayın Sırasında Sele Kapıldı

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Pakistan'da yayınlanan bir canlı haber programında yaşananlar sosyal medyada viral oldu. Ülkenin Rawalpindi kentindeki Chahan Barajı yakınlarında meydana gelen sel felaketini aktaran muhabir, yayın sırasında şiddetli akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Söz konusu görüntülerde, muhabirin beline kadar yükselen su içinde haber sunmaya devam etmeye çalıştığı, kısa süre içinde ise boynuna kadar suya battığı görüldü. Olayın görüntüsü sosyal medyada milyonlarca izlenme aldı. Muhabirin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya kullanıcıları muhabirin görev bilinci takdir ettiklerine dair yorumlar paylaşırken, bazı kullanıcılar ise muhabirin böyle tehlikeli koşullarda çalıştırılmasına tepki gösterdi.

Son yılların en yıkıcı muson yağmurlarıyla mücadele etmeye çalışan Pakistan'ın yalnızca Pencap eyaletinde 1 Temmuz–15 Temmuz tarihleri arasında geçen yıla oranla yüzde 124 daha fazla yağış ölçülürken, en az 54 kişi de hayatını kaybettiği.

Kaynak: Haber Merkezi