Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya Elektronik Kelepçe

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun darbe girişimi gerekçesiyle yargılandığı dava kapsamında ayağına elektronik kelepçe takmasına karar verildi.

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Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya Elektronik Kelepçe
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Darbe girişimiyle suçlanarak yargılanan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında, yargılandığı dava kapsamında yeni karar verildi. Bolsonaro'nun basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yüksek Mahkeme tarafından verilen kararda, Bolsonaro'nun ayak bileğine elektronik kelepçe takılmasına hükmedildi.

Diğer yandan Bolsonaro'nun sosyal medya kullanması ve kendisiyle aynı soruşturma kapsamında yargılanan kişilerle iletişim kurması da yasaklandı. Ayrıca Brezilya Emniyeti de, Bolsonaro'nun evinde arama ve el koyma işlemleri yaptıklarını duyurdu.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya Elektronik Kelepçe - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te de ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Yüksek Mahkeme üyelerinin kendisiyle kişisel sorunlarının bulunduğunu savunan Bolsonaro, davayı soruşturan Alexandre de Moraes'in "asılsız bir hikaye" uydurduğunu öne sürmüştü.

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Kaynak: AA

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