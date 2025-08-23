Faslı Futbolcu, İspanya'ya Kadar Yüzüp İltica Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fas Botola 2 Ligi takımlarından Mağrib Atletic Tetvan’ın 19 yaşındaki oyuncusu Zeytuni, daha iyi bir futbol geleceği için risk alarak deniz yoluyla İspanya’ya geçti. Fineydak sahilinde uzun bir mesafe yürüyen genç futbolcu, yoğun sis ve dalgalı denizi fırsat bilerek yaklaşık yarım saat yüzdü ve Sebte kıyılarına ulaştı.

'FUTBOL İÇİN RİSK ALDIM'

Sebte’de Göçmenler İçin Geçici Konaklama Merkezi’ne yerleştirilen Zeytuni, yerel basına yaptığı açıklamada kulübünde uzun süredir maaşını alamadığını ve sözleşmesi bittikten sonra herhangi bir destek görmediğini söyledi. Kendini dışlanmış hissettiğini dile getiren oyuncu, “Futbol için risk almak zorundaydım” dedi.

Fas’ın gelecek vadeden yetenekleri arasında gösterilen Zeytuni, daha önce Tetvan ekibiyle 18 yaş altı Fas Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Uzun boyu, fiziksel gücü ve savunmadaki rolüyle dikkat çeken genç futbolcu, Arsenal’in Fransız stoperi William Saliba’ya benzetiliyor.

ZORLUKLARI ANLATTI

Zeytuni’nin riskli yolculuğu, Fas futbolundaki genç oyuncuların karşı karşıya kaldığı sosyal ve mesleki zorlukları yeniden gündeme taşıdı. Taraftarlar ve spor çevreleri, yaşananların kulüp yönetimlerinin mali ve idari yetersizliklerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Fas basını, olayın yalnızca bireysel bir dram değil, aynı zamanda altyapıdan yetişen futbolcuların geleceği ve kulüplerin sosyal sorumlulukları konusunda ciddi sorular doğurduğunu belirtti.

Zeytuni, Sebte’deki barınma merkezinde bireysel antrenmanlarını sürdürürken, Avrupa ya da yerel kulüplerden gelecek fırsatlarla futbol hayatına devam etmeyi umuyor.

Kaynak: AA