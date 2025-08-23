Zabıtadan Dilenci Operasyonu! Üzerinden 5 Bin Lira Çıktı

Bingöl’de zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir dilencinin üzerinden 5 bin 241 lira çıktı.

Zabıtadan Dilenci Operasyonu! Üzerinden 5 Bin Lira Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bingöl’de zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu düzenlendi.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.

Aranan bir dilencinin üzerinden 5 bin 214 lira çıktı. Şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Ordu’da Fındık Toplarken Yamaçtan Düşen Adam Hayatını KaybettiOrdu’da Fındık Toplarken Yamaçtan Düşen Adam Hayatını KaybettiYurttan Haberler
Elazığ’da Tır Devrildi: 1 Kişi YaralandıElazığ’da Tır Devrildi: 1 Kişi YaralandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Tunus Üzerinden Türkiye’ye Giriş Yaptı! Cumartesi Gününe Kadar Sürecek, Maskeleri Hazırlayın! Cumartesi Gününe Kadar Sürecek, Maskeleri Hazırlayın
Hawaii'den Korkunç Görüntüler... Lavlar Su Gibi Fışkırdı Hawaii'den Korkunç Görüntüler... Lavlar Su Gibi Fışkırdı
Ne Ovalamaya Gerek Var Ne Çitilemeye! Mutfak Aspiratörlerini Saniyeler İçinde Tertemiz Yapıyor Ne Ovalamaya Gerek Var Ne Çitilemeye! Mutfak Aspiratörlerini Saniyeler İçinde Tertemiz Yapıyor
Orta Amerika'da 6 Büyüklüğünde Deprem Orta Amerika'da 6 Büyüklüğünde Deprem
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı
Milyonlar İçin Kritik Toplantı! Memur Maaşında Son Viraj Memur Maaşında Son Viraj!