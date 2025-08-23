Zabıtadan Dilenci Operasyonu! Üzerinden 5 Bin Lira Çıktı
Bingöl’de zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir dilencinin üzerinden 5 bin 241 lira çıktı.
Bingöl’de zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu düzenlendi.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.
Aranan bir dilencinin üzerinden 5 bin 214 lira çıktı. Şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA