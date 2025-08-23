Elazığ’da Tır Devrildi: 1 Kişi Yaralandı

Elazığ’ın Maden ilçesinde, dondurulmuş tavuk yüklü bir tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı ve trafik uzun süre aksadı.

Elazığ’da Tır Devrildi: 1 Kişi Yaralandı
Olay, Elazığ-Diyarbakır karayolunun Maden çıkışında gerçekleşti. Diyarbakır yönüne seyir halinde olan tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayıp devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yol kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Trafik, polis ekiplerinin kontrolüyle karşı şeritten verilmeye başlandı ve yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Elazığ Trafik kazası
