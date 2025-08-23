Muğla'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Karadere mevkiinde, biri çocuk toplam 6 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın resmi açıklamasına göre, bölgedeki düzensiz göçmen ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Operasyon sonucunda 6 göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 kişi de gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Muğla Düzensiz göçmen
