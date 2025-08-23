Ordu Ünye’de Cip ile Patpat Çarpıştı: 2 Yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde cip ile patpatın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çatalpınar Mahallesi’nde meydana gelen kazada yaralanan patpat sürücüsü ve eşi hastaneye kaldırıldı.

Ordu’nun Ünye ilçesi Ünye-Akkuş-Niksar karayolu üzerindeki Çatalpınar Mahallesi’nde bugün öğleden sonra bir trafik kazası meydana geldi. Neşter A.’nın kullandığı 34 GLY 41 plakalı Honda CR-V marka cip, Burhan B. idaresindeki patpatla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle patpat devrilirken, kazada patpat sürücüsü Burhan B. ve yanında bulunan eşi Asiye B. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı karı-kocaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneden edinilen bilgiye göre, Burhan B. ve Asiye B.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın oluş nedenini belirlemek için çalışmalar devam ederken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kaynak: İHA

Ordu Trafik kazası
