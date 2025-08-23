Ordu’da Fındık Toplarken Yamaçtan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Aşağı Kaynartaş Mahallesi’nde meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Yapılan müdahalede Hüseyin Korkmaz (70), Korkmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Korkmaz’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: AA