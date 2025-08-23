Ordu’da Fındık Toplarken Yamaçtan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Ordu’nun İkizce ilçesinde fındık toplamak için yamaçta bulunan Hüseyin Korkmaz dengesini kaybederek yuvarlandı ve dere yatağına düştü.

Ordu’da Fındık Toplarken Yamaçtan Düşen Adam Hayatını Kaybetti
Olay, Aşağı Kaynartaş Mahallesi’nde meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Yapılan müdahalede Hüseyin Korkmaz (70), Korkmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Korkmaz’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: AA

Ordu
