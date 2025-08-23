Trump'tan Ukrayna Çıkışı: 'Yaptırım Da Masada, Hiçbir Şey Yapmamak Da!'

ABD Başkanı Donald Trump, barış anlaşması yönünde iki hafta içinde ilerleme kaydedilmemesi halinde Rusya’ya yaptırım uygulayacağını söyledi. Trump ayrıca başka seçenekleri olduğunu da vurguladı.

Son Güncelleme:
Trump'tan Ukrayna Çıkışı: 'Yaptırım Da Masada, Hiçbir Şey Yapmamak Da!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden bir hafta sonra, Rusya'ya yaptırım kartını hatırlattı.

Trump, gazetecilere Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Ukrayna savaşına ilişkin ''Ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak: Bu, ya büyük yaptırımlar, ya büyük gümrük tarifeleri, ya ikisi birden, ya da hiçbir şey yapmayıp 'bu sizin kavganız' demek olacak'' ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya ve Ukrayna devlet başkanları arasında olası bir görüşmeye ilişkin gazetecilere, ''Putin ve Zelenskiy birlikte çalışacak mı göreceğiz. Biraz yağ ile sirke gibi'' dedi.

Trump'tan Ukrayna Çıkışı: 'Yaptırım Da Masada, Hiçbir Şey Yapmamak Da!' - Resim : 1

UKRAYNA VE RUSYA'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın kendisiyle Putin arasında yapılması planlanan bir zirveyi engellemek için elinden geleni yaptığını savundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise böyle bir görüşme için gündemin hazır olmadığını ifade etti.

Lavrov NBC’ye yaptığı açıklamada, ''Putin, zirve için gündem hazır olduğunda Zelenskiy ile görüşmeye hazır. Ama bu gündem şu anda hiç hazır değil” dedi. Moskova “ön koşullar olmadan liderler zirvesi yapılamayacağını'' savunuyor.

Trump’tan ‘Biden’ Göndermeli 'Rusya- Ukrayna Savaşı' ÇıkışıTrump’tan ‘Biden’ Göndermeli 'Rusya- Ukrayna Savaşı' ÇıkışıDünya

Zelenskiy Rusya'yı Suçladı... 'Barışı Geciktiriyorlar!'Zelenskiy Rusya'yı Suçladı... 'Barışı Geciktiriyorlar!'Dünya

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı Donald Trump Yaptırım
Son Güncelleme:
Orta Amerika'da 6 Büyüklüğünde Deprem Orta Amerika'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Farkında Olmadan Herkes Yapıyor: İşte Telefon Bataryasını Su Gibi Bitiren Hatalar Farkında Olmadan Herkes Yapıyor: İşte Telefon Bataryasını Su Gibi Bitiren Hatalar
Zabıtadan Dilenci Operasyonu! Üzerinden 5 Bin Lira Çıktı Zabıtadan Dilenci Operasyonu! Üzerinden 5 Bin Lira Çıktı
Ne Ovalamaya Gerek Var Ne Çitilemeye! Mutfak Aspiratörlerini Saniyeler İçinde Tertemiz Yapıyor Ne Ovalamaya Gerek Var Ne Çitilemeye! Mutfak Aspiratörlerini Saniyeler İçinde Tertemiz Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Milyonlar İçin Kritik Toplantı! Memur Maaşında Son Viraj Memur Maaşında Son Viraj!
Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı