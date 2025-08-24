Rusya'ya İHA Saldırıları: 6 Şehirde Uçuşlar Durduruldu

Zelenskiy ile Putin arasında olası bir görüşme konuşulurken, Ukrayna'nın İHA'larla Rusya'yı hedef aldığı bildirildi. Moskova yönetimi, saldırılar nedeniyle 6 şehirde uçuşları durdurdu.

Rusya'ya İHA Saldırıları: 6 Şehirde Uçuşlar Durduruldu
Moskova ile Kiev arasında olası bir liderler görüşmesi beklenirken, savaşı daha da kızıştıracak hamleler geldi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente yaklaşan bir İHA’nın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Saldırıların ardından, Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia), hava sahası güvenliği nedeniyle İjevsk, Nijniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov ve Ulyanovsk şehirlerindeki havaalanlarında uçuş operasyonlarının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

RUSYA DUYURDU: 31 İHA İMHA EDİLDİ

Saldırıların etkisi sadece bu kentlerle sınırlı kalmadı. St. Petersburg’daki havaalanında da çok sayıda uçuşun ertelendiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise ülkenin merkezi bölgelerinde 3 saat içinde toplam 32 İHA’nın imha edildiğini açıkladı.

Gözler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi muhtemel görüşmeye çevrilmişken yaşanan bu gelişme, hem diplomatik süreci hem de cephe hattındaki gerginliği yeniden alevlendirdi.

Kaynak: AA

Rusya - Ukrayna savaşı Vladimir Putin Volodimir Zelenskiy
