'Onları Epstein Tanıştırdı' Demişti... Melania Trump'tan Hunter Biden'a 'İftira' Davası

ABD’nin First Lady’si Melania Trump, Hunter Biden’ın, kendisini eşi Donald Trump ile cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein’ın tanıştırdığı yönündeki iddiası üzerine 1 milyar dolardan fazla tazminat talebiyle dava açmaya hazırlanıyor.

Melania Trump’ın avukatları, Biden’ın sözlerini “asılsız, küçük düşürücü, iftira niteliğinde ve kışkırtıcı” olarak nitelendirdi. BBC’nin ulaştığı ihtar mektubunda, Biden’dan iddiasını geri çekmesi ve özür dilemesi istendi. Aksi halde “1 milyar doların üzerinde tazminat” talep edileceği belirtildi.

'ONLARI EPSTEIN TANIŞTIRDI' DEMİŞTİ

Hunter Biden, bu ay başında yönetmen Andrew Callaghan’a verdiği röportajda, yayımlanmamış Epstein belgelerinin Donald Trump’ı da “ifşa edeceğini” iddia etmiş ve “Epstein, Melania’yı Trump ile tanıştırdı” demişti. Biden’ın bu iddiasını, gazeteci Michael Wolff’un yorumlarına dayandırdığı aktarıldı. Ancak Wolff’un sözlerine dayanan haber, Melania Trump’ın avukatlarının itirazı üzerine Daily Beast tarafından geri çekildi ve özür mesajı yayımlandı.

Melania Trump’ın avukatları, Biden’ın sözlerinin “daha önce kaldırılmış ve yanlış olduğu kanıtlanmış bir habere dayandığını” savundu. Açıklamada, bu iddianın First Lady’ye “büyük mali ve itibari zarar” verdiği vurgulandı.

Melania Trump, 2016’da Harper’s Bazaar’a verdiği röportajda, eşiyle Kasım 1998’de, bir model ajansının düzenlediği partide tanıştığını ve o sırada Trump’ın başka biriyle birlikte olduğu için numarasını vermediğini söylemişti. Jeffrey Epstein ise 2019’da yargılanmayı beklerken cezaevinde intihar etmişti. FBI ve Adalet Bakanlığı, temmuz ayında, “Epstein’ın müşterilerinin yer aldığı bir liste”nin bulunmadığını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi