ABD, Filistinli Yetkililere Yaptırım Uyguladı: Vize Yasağı Getirildi

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi’nden (FY) bazı yetkililere yönelik yaptırım kararı aldığını duyurdu. Bakanlık, Kongre’ye gönderdiği bildirimde, Filistinli yetkililerin 1989 ve 2002 yıllarında verdikleri taahhütlere uymadığını öne sürdü.

Açıklamada, bu yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi platformlar üzerinden İsrail ile çatışmayı uluslararası boyuta taşıyarak bölgesel barışı tehlikeye attığı ve terörizmi desteklediği iddia edildi. Bu doğrultuda, ABD yönetimi söz konusu Filistinli yetkililere vize yasağı getirildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA