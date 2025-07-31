Almanya'dan Filistin İçin Tarihi Çağrı

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Wadephul, iki devletli çözümün ancak yapıcı ve kapsamlı müzakerelerle sağlanabileceğine dikkat çekerek, bu sürecin hızla devreye sokulmasının önemli olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Konferansı’na değinen Wadephul, toplantının İsrail'in uluslararası alanda giderek yalnızlaştığını ortaya koyduğunu söyledi. İsrail hükümetinin bazı üyelerinden gelen ilhak söylemlerine dikkat çeken Wadephul, Avrupa’da Filistin’i ön koşulsuz tanımaya eğilimli ülkelerin sayısının arttığını kaydetti.

Gazze'deki insani durumun İsrail'in diplomatik ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirten Alman Bakan, Berlin yönetiminin tek taraflı adımlara karşı sessiz kalmayacağını ifade etti. Wadephul açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Taraflara barış, güvenlik ve onurlu bir yaşam sağlayacak tek çözüm, müzakere yoluyla sağlanacak iki devletli bir yapıdır.”

Kaynak: DHA