Almanya'dan Filistin İçin Tarihi Çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail ve Filistin'e yapacağı ziyaret öncesinde Berlin'de yaptığı açıklamada, Filistin devletinin tanınması sürecinin vakit kaybedilmeden başlatılması gerektiğini ifade etti.

Son Güncelleme:
Almanya'dan Filistin İçin Tarihi Çağrı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Wadephul, iki devletli çözümün ancak yapıcı ve kapsamlı müzakerelerle sağlanabileceğine dikkat çekerek, bu sürecin hızla devreye sokulmasının önemli olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Konferansı’na değinen Wadephul, toplantının İsrail'in uluslararası alanda giderek yalnızlaştığını ortaya koyduğunu söyledi. İsrail hükümetinin bazı üyelerinden gelen ilhak söylemlerine dikkat çeken Wadephul, Avrupa’da Filistin’i ön koşulsuz tanımaya eğilimli ülkelerin sayısının arttığını kaydetti.

Gazze'deki insani durumun İsrail'in diplomatik ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirten Alman Bakan, Berlin yönetiminin tek taraflı adımlara karşı sessiz kalmayacağını ifade etti. Wadephul açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Taraflara barış, güvenlik ve onurlu bir yaşam sağlayacak tek çözüm, müzakere yoluyla sağlanacak iki devletli bir yapıdır.”

Portekiz'den 'Filistin' Hamlesi! Resmen AçıkladıPortekiz'den 'Filistin' Hamlesi! Resmen AçıkladıDünya
Trump'ın Kararını Duyurdular: ABD'den 'Filistin'i Tanıma' AçıklamasıTrump'ın Kararını Duyurdular: ABD'den 'Filistin'i Tanıma' AçıklamasıDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Almanya Filistin
Son Güncelleme:
Almanya'da Yeni Trafik Levhası Şaşırttı: Siyah Üçgenli Beyaz Daire Ne Anlama Geliyor? Yeni Trafik Levhası Şaşırttı: Siyah Üçgenli Beyaz Daire Ne Anlama Geliyor?
El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir
Portekiz'den 'Filistin' Hamlesi! Resmen Açıkladı Portekiz'den 'Filistin' Hamlesi! Resmen Açıkladı
ABD’de 275 Yolcunun Bulunduğu Uçakta Korku Anlar…25 Kişi Yaralandı, Acilen İniş Yaptı ABD’de Uçakta Korku Anlar! Çok Sayıda Yaralı Var
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahiplerine 45 Gün Uyarısı! 1 Eylül İtibarıyla Başlıyor: Devlet Düğmeye Bastı Tapu Sahiplerine 45 Gün Uyarısı
İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu! Hukuk Fakültelerinde Büyük Değişiklik... Artık Bu Sıralamadan Sonrası Hukuk Okuyamayacak Büyük Değişiklik... Artık Bu Sıralamadan Sonrası Hukuk Okuyamayacak
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Beş Kişinin Mal Varlığı Üzerindeki Dondurma Kararı Kaldırıldı 5 Kritik İsmin Malvarlığı İçin Karar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı