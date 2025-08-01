Netanyahu, Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff ile Görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları açıklanmadı.

Netanyahu, Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff ile Görüştü
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi bir ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin gerçekleştiği doğrulanırken, toplantının içeriğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Görüşme, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ele alındığı bir dönemde dikkat çekti.

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Kaynak: DHA

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