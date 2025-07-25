Netanyahu'dan Macron'a 'Filistin' Çıkışı! 'Terörü Ödüllendirmek Anlamına Gelir'

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ve eylül ayında BM Genel Kurulu'nda bu kararı resmen açıklayacağını duyurdu. Karara ilişkin Netanyahu'dan tepki gecikmedi.

Netanyahu'nun açıklaması İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

'TERÖRÜ ÖDÜLLENDİRMEK'

"7 Ekim katliamının ardından Tel Aviv'in yanında bir Filistin devletini tanıma kararı alan Cumhurbaşkanı Macron'u şiddetle kınıyoruz. Böyle bir hareket terörü ödüllendirmek anlamına gelir ve Gazze'nin olduğu gibi İran'ın bir başka vekili yaratma riskini doğurur.

Bu koşullarda bir Filistin devleti, İsrail'i yok etmek için bir fırlatma rampası olur, onun yanında barış içinde yaşamak için değil. Açık konuşalım: Filistinliler İsrail'in yanında bir devlet istemiyorlar; İsrail'in yerine bir devlet istiyorlar."

Kaynak: ANKA