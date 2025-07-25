Netanyahu'dan Macron'a 'Filistin' Çıkışı! 'Terörü Ödüllendirmek Anlamına Gelir'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devleti’ni Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda resmen tanıyacaklarını açıkladı. Macron'a İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan tepki geldi. Netanyahu, 7 Ekim’de yaşanan saldırılara atıfta bulunarak, bu tür bir adımın "terörü ödüllendirmek" anlamına geleceğini ileri sürdü.

Son Güncelleme:
Netanyahu'dan Macron'a 'Filistin' Çıkışı! 'Terörü Ödüllendirmek Anlamına Gelir'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ve eylül ayında BM Genel Kurulu'nda bu kararı resmen açıklayacağını duyurdu. Karara ilişkin Netanyahu'dan tepki gecikmedi.

Netanyahu'nun açıklaması İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

'TERÖRÜ ÖDÜLLENDİRMEK'

"7 Ekim katliamının ardından Tel Aviv'in yanında bir Filistin devletini tanıma kararı alan Cumhurbaşkanı Macron'u şiddetle kınıyoruz. Böyle bir hareket terörü ödüllendirmek anlamına gelir ve Gazze'nin olduğu gibi İran'ın bir başka vekili yaratma riskini doğurur.

Bu koşullarda bir Filistin devleti, İsrail'i yok etmek için bir fırlatma rampası olur, onun yanında barış içinde yaşamak için değil. Açık konuşalım: Filistinliler İsrail'in yanında bir devlet istemiyorlar; İsrail'in yerine bir devlet istiyorlar."

Macron Tarih Vererek Duyurdu! Fransa'dan 'Filistin'i Tanıma' KararıMacron Tarih Vererek Duyurdu! Fransa'dan 'Filistin'i Tanıma' KararıDünya

Kaynak: ANKA

Etiketler
Emmanuel Macron Binyamin Netanyahu
Son Güncelleme:
Ev Konservesi Yaparken Bu Kapakları Asla Kullanmayın Ev Konservesi Yaparken Bu Kapakları Asla Kullanmayın
23 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Ekonomik Endişelerin Günü Olacak 23 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Ekonomik Endişelerin Günü Olacak
Macron Tarih Vererek Duyurdu! Fransa'dan 'Filistin'i Tanıma' Kararı Fransa'dan 'Filistin'i Tanıma' Kararı
ABD'den 'Gazze'de Ateşkes' Açıklaması! 'Hamas'ın İsteksizliği Nedeniyle...' ABD'den 'Gazze'de Ateşkes' Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de
Araç Alacaklar Dikkat! Otomobilde ÖTV Oranları Değişti, Fiyatlar Altüst Oldu! İşte Model Model Yeni Araba Fiyatları ÖTV'nin Zammının Ardından İşte Model Model Yeni Fiyatlar
İfşa İddiası Sonrası Mauro Icardi'den 'Bamya' Yorumlarına Fotoğraflı Yanıt! Sosyal Medya Yıkıldı! Herkes Bunu Konuşuyor Sosyal Medya Yıkıldı! Herkes Bunu Konuşuyor
'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Termometreler Rekor Kıracak: Bunaltıcı Sıcaklar Kaç Gün Sürecek? 'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Kaç Gün Sürecek?
Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken... Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken...