Macron Tarih Vererek Duyurdu! Fransa'dan 'Filistin'i Tanıma' Kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devleti’ni Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda resmen tanıyacaklarını açıkladı.

Son Güncelleme:
Macron Tarih Vererek Duyurdu! Fransa'dan 'Filistin'i Tanıma' Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ve eylül ayında BM Genel Kurulu'nda bu kararı resmen açıklayacağını duyurdu.

'BUGÜN ACİL OLAN...'

Macron, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihi bağlılığıma bağlı kalarak, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdim."dedi. Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmi açıklamayı yapacağını belirten Macron,"Bugün acil olan Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve sivil halka yardım sağlamaktır. Barış mümkündür" diye ekledi.

'DERHAL ATEŞKES SAĞLANMALI'

Macron ayrıca, "Derhal ateşkes sağlanmalı, tüm rehineler serbest bırakılmalı ve Gazze halkına büyük çaplı insani yardım ulaştırılmalı. Ayrıca Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin güvenliği sağlanmalı ve yeniden inşası sağlanmalıdır." diye vurguladı.

Son olarak Macron, "Filistin Devleti'nin inşa edilmesi, yaşayabilirliğinin sağlanması ve silahsızlandırılmasını kabul ederek ve İsrail'i tam olarak tanıyarak, Ortadoğu'daki herkesin güvenliğine katkıda bulunmasının sağlanması esastır" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Emmanuel Macron
Son Güncelleme:
Şans O Burcun Peşini Hiç Bırakmayacak Şans O Burcun Peşini Hiç Bırakmayacak
ABD'den 'Gazze'de Ateşkes' Açıklaması! 'Hamas'ın İsteksizliği Nedeniyle...' ABD'den 'Gazze'de Ateşkes' Açıklaması
Bir Efsane Daha Hayatını Kaybetti! Hulk Hogan'dan Acı Haber Hulk Hogan Hayatını Kaybetti
Bilim İnsanlarından Kıyamet Senaryosu: Evrenin Sonu İçin Net Tarih Verdiler! Bilim İnsanlarından Kıyamet Senaryosu: Evrenin Sonu İçin Net Tarih Verdiler!
ÇOK OKUNANLAR
Araç Alacaklar Dikkat! Otomobilde ÖTV Oranları Değişti, Fiyatlar Altüst Oldu! İşte Model Model Yeni Araba Fiyatları ÖTV'nin Zammının Ardından İşte Model Model Yeni Fiyatlar
İfşa İddiası Sonrası Mauro Icardi'den 'Bamya' Yorumlarına Fotoğraflı Yanıt! Sosyal Medya Yıkıldı! Herkes Bunu Konuşuyor Sosyal Medya Yıkıldı! Herkes Bunu Konuşuyor
'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Termometreler Rekor Kıracak: Bunaltıcı Sıcaklar Kaç Gün Sürecek? 'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Kaç Gün Sürecek?
Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken... Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken...
Merkez Bankası Faizi Düşürdü, Gözler Bankalara Çevrildi: Kredi Faizleri Ne Zaman Düşecek? Merkez Bankası Faizi Düşürdü, Gözler Bankalara Çevrildi: Kredi Faizleri Ne Zaman Düşecek?