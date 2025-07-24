Macron Tarih Vererek Duyurdu! Fransa'dan 'Filistin'i Tanıma' Kararı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ve eylül ayında BM Genel Kurulu'nda bu kararı resmen açıklayacağını duyurdu.

'BUGÜN ACİL OLAN...'

Macron, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihi bağlılığıma bağlı kalarak, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdim."dedi. Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmi açıklamayı yapacağını belirten Macron,"Bugün acil olan Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve sivil halka yardım sağlamaktır. Barış mümkündür" diye ekledi.

'DERHAL ATEŞKES SAĞLANMALI'

Macron ayrıca, "Derhal ateşkes sağlanmalı, tüm rehineler serbest bırakılmalı ve Gazze halkına büyük çaplı insani yardım ulaştırılmalı. Ayrıca Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin güvenliği sağlanmalı ve yeniden inşası sağlanmalıdır." diye vurguladı.

Son olarak Macron, "Filistin Devleti'nin inşa edilmesi, yaşayabilirliğinin sağlanması ve silahsızlandırılmasını kabul ederek ve İsrail'i tam olarak tanıyarak, Ortadoğu'daki herkesin güvenliğine katkıda bulunmasının sağlanması esastır" dedi.

Kaynak: AA