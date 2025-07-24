Bir Efsane Daha Hayatını Kaybetti! Hulk Hogan'dan Acı Haber

Dünyaca ünlü Amerikan güreşçisi ve oyuncu Hulk Hogan, Florida'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. WWE, Hogan’ın vefatını derin üzüntüyle karşıladıklarını açıkladı.

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Bir Efsane Daha Hayatını Kaybetti! Hulk Hogan'dan Acı Haber
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Dünyaca ünlü Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan olarak bilinen Terry Gene Bollea, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberlerde, sağlık görevlilerin sabah saatlerinde gelen çağrı üzerine Hogan'ın evine gittiği ve Hogan'ın sedyeyle ambulansa taşıdığı ifade edildi.

Bir Efsane Daha Hayatını Kaybetti! Hulk Hogan'dan Acı Haber - Resim : 1

KOMADA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Hogan'ın eşi Sky Hogan, birkaç hafta önce Hogan'ın komada olduğu yönündeki söylentileri yalanlamış ve geçirdiği ameliyatlardan sonra kalbinin "güçlü" olduğunu ifade etmişti.

Bir Efsane Daha Hayatını Kaybetti! Hulk Hogan'dan Acı Haber - Resim : 2

ABD merkezli profesyonel güreş ve eğlence şirketi World Wrestling Entertainment (WWE), WWE Onur Listesi üyesi Hulk Hogan'ın vefatının üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Popüler kültürün en tanınmış figürlerinden biri olan Hogan, WWE'nin 1980'lerde küresel tanınırlık kazanmasına yardımcı oldu. WWE, Hogan'ın ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı diliyor" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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