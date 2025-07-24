AB, ABD İle Tarife Anlaşmasını Yakın Görüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD ile tariflere konusunda yoğun görüştüklerini ve anlaşmanın erişilebilir mesafede olduğunu bildirdi.

AB, ABD İle Tarife Anlaşmasını Yakın Görüyor
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AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AB ve ABD arasında tarifeler konusunda devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Gill, "AB ve ABD teknik ve politik düzeyde yoğun bir şekilde görüşmeye devam ediyor" dedi.

Bir anlaşma yapmaya odaklandıklarını belirten Gill, "ABD ile müzakereli bir sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Böyle bir sonuca ulaşmanın erişilebilir olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, AB üyesi ülkeler, ABD ile ticari anlaşma olmaması halinde hedef alınacak 93 milyar avro değerinde ABD ürününe yönelik tedbirleri bugün oyladı.

Böylece daha önce hazırlanan 21 milyar avroluk ve 72 milyar avroluk iki karşı tedbir paketi tek bir listede birleştirilmiş oldu. ABD ile anlaşma olamaması halinde AB’nin karşı önlemlerinin 7 Ağustos’tan itibaren aşamalı biçimde uygulamaya girmesi planlanıyor.

AB üyesi ülkeleri ticari konularda AB Komisyonu temsil ediyor. Bu aşamada AB Komisyonu ile ABD yetkilileri, tarifeler konusunda anlaşma müzakereleri yürütüyor.

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Kaynak: AA

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