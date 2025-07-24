İsrailli Aşırı Sağcı Bakan, "Gazze'nin Tamamını Yahudileştireceklerini" Söyledi
İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nin yok edilmesi için çabaladığını, bölgedeki Filistinlileri sürgün edip buraya yerleşimcileri dolduracaklarını ve "Gazze'nin tamamını Yahudileştireceklerini" savundu.
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İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nin yok edilmesi için çabaladığını, bölgedeki Filistinlileri sürgün edip buraya yerleşimcileri dolduracaklarını ve "Gazze'nin tamamını Yahudileştireceklerini" savundu.
Eliyahu, yerel bir radyoda katıldığı programda gündeme dair değerlendirmede bulundu.
Daha önce Gazze'ye atom bombası atılmasının seçenekleri arasında olduğu açıklaması yapan Eliyahu, İsrail hükümetinin Gazze'nin yok edilmesine yönelik çaba gösterdiğini belirtti.
Bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilerek başka ülkelere gönderileceği ve Gazze'ye Yahudi yerleşimcilerin yerleştirileceği yönündeki haberlere de değinen Eliyahu, "Gazze'nin tamamı Yahudi olacak." yorumunda bulundu.
Kaynak: AA
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