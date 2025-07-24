Gazze'de 89 Can Kaybı Daha...
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a çıktı. 453 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği insanlık dışı saldırılar sürerken, can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırılarda son 24 saatte 89 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 453 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 100’ü geçmişti.
Kaynak: AA