Gazze’de Gıda Krizi! Un Bile Karaborsaya Düştü, Açlık ve Yoksulluk Bir Arada

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İtalyan gazetesi Corriere della Serra, Gazze Şeridi'nde bir ailenin yaşadığı zorlukları mercek altına aldı. Yaklaşık üç aydır çadırda yaşam mücadelesi veren Selma, eşi Ayan ve üç çocukları, tek gözlü sığınaklarında sadece bir kavanoz mercimek, bir paket Nescafe ve iki öğün yetecek kadar pirinçle hayatta kalmaya çalışıyor.

UN BİLE ATEŞ PAHASI

Selma, "Bazen akşam yemeği bulabiliyoruz ama son günlerde bu da oldukça zorlaştı" diyerek yaşadıkları kıtlığı anlatıyor. Ailenin elinde kalan son para, yalnızca 100 şekel (yaklaşık 25 Euro) ve bu meblağyla karaborsadan ancak bir kilo un alabiliyorlar.

KARABORSADA FİYATLAR UÇTU

Gazetenin, bölgedeki bir tüccardan edindiği bilgilere göre, Gazze’de karaborsa fiyatları fahiş seviyelere ulaştı. Bir kilo domates 25 Euro, patates 13 Euro, limon 26 Euro, 250 gram kahve 102 Euro, bir kilo şeker 160 Euro, bir bütün tavuk 100 Euro, sabun 10 Euro, tek bir sigara 20 Euro, bir kilo pirinç 23 Euro ve 700 gram margarin 46 Euro’ya satılıyor.

'BU ŞARTLARDA YAŞAMAK KORKUNÇ'

Temizlik ve hijyen ürünlerinde de durum farklı değil. Bir paket kadın pedi 3 Euro, bir bebek bezi 5 Euro. Selma, artık bebek bezi yerine pamuklu kumaş kullandığını belirterek, "Sanki yüz yıl öncesinde yaşıyormuşuz gibi. Bu şartlarda yaşamak korkunç" dedi..

YARDIM TAŞIYAN KAMYONLAR EKSTRA ÖDEME İSTİYOR

Gazze’ye ulaşan gıda yardımları ise ağırlıklı olarak uluslararası kuruluşlar aracılığıyla ve sınırlı sayıda ticari kamyonla taşınıyor. Bu kamyonların geçişi için zaman zaman 30 bin Euro’ya varan ekstra ödemeler talep ediliyor.

Corriere della Serra’ya göre, ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından gönderilen yardım paketlerinin bile bazıları, pazarda parça parça satılıyor. Çünkü yardım merkezlerine gitmek artık ciddi bir tehlike anlamına geliyor. Yardım kuyruğuna giren siviller, İsrail askerlerinin ateşiyle karşı karşıya kalabiliyor.

YARDIM SIRASINDA KATLİAM

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin son verilerine göre, 27 Mayıs’tan bu yana Gazze’de yardım almaya çalışırken yaşamını yitirenlerin sayısı bin 54’e ulaştı. Bunların 766’sı ABD destekli yardım merkezlerinin çevresinde, 288’i ise BM ve diğer kuruluşlara ait yardım konvoyları yakınlarında hayatını kaybetti.

80 ÇOCUK AÇLIKTAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, sadece Mayıs ayı içinde 80 çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Haber Merkezi