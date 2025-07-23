İsrail, Gazze’de Hamile Bir Gazeteciyi Tüm Ailesiyle Birlikte Katletti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda Vela Caberi isimli hamile bir gazeteci, karnındaki bebeği, 4 çocuğu ve eşiyle birlikte hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze’de Hamile Bir Gazeteciyi Tüm Ailesiyle Birlikte Katletti
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İsrail ordusu Gazze'de Caberi'nin Tel Heva Mahallesi'ndeki evini bombaladı. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre saldırıda hamile olan gazeteci Caberi, karnındaki bebeği, eşi Fadi eş-Şair ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi.

Caberi'nin çok sayıda medya kuruluşuyla çalışan bir serbest gazeteci olduğu kaydedildi. Hükümetin Medya Ofisi, 2 gün önce de gazeteci Tamir ez-Zeani'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısının 231'e yükseldiği ifade edildi.

Medya Ofisi, İsrail tarafından Filistinli gazetecilerin sistematik olarak hedef alınmasını, öldürülmesini ve suikasta uğramasını şiddetle kınadığını belirtti.

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Filistinli gazeteci, "Yiyeceğe ihtiyacımız var, sebzeye ihtiyacımız var. Dünyanın her yerinde insanların normal şekilde yediği tabii yiyeceklere, vitamine, onurlu bir hayata ihtiyacımız var." sözlerini paylaşmıştı.

Vela Caberi daha önceki bir paylaşımında da, "Gazze'deki insanların midelerinin guruldaması tüm dünyadan duyuluyor. Ama onlar tepki vermek yerine kulaklarını tıkamayı tercih etti." sözleriyle İsrail'in ihlalleri karşısındaki uluslararası acziyeti eleştirmişti.

Kaynak: AA

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