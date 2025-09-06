Avrupa’da Özel Mesajlar İçin Tartışmalı Yasa Masada! Hepsi Taranacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, sosyal medya platformlarına yönelik sıkı denetimlerin ardından bu kez cep telefonlarındaki mesajlara odaklandı. “Chat Control / Sohbet Kontrolü” adı verilen düzenleme, 12 Eylül’de AB Konseyi’nde oylanacak. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, mesajlaşma uygulamalarında (WhatsApp, Signal, Telegram gibi) Çocuk Cinsel İstismarı Materyali’nin (CSAM) taranması zorunlu hale gelecek.

AB ÜÇE BÖLÜNDÜ

Oylama öncesinde AB ülkeleri üçe bölünmüş durumda. Bir grup yasa teklifini desteklerken, karşı çıkanlar ve kararsızların sayısı da dikkat çekiyor. Karşı çıkan ülkeler, düzenlemenin ünlü yazar George Orwell’ın “Büyük Birader” gözetimiyle benzerlik gösterdiğini savunuyor.

Euronews’te yer alan habere göre yasa, şifreli mesajlaşma yazılımlarına çocuk istismarı içeriklerini tespit edebilecek tarama yükümlülüğü getiriyor. Denetleme kapsamında içerikler, kullanıcıdan alıcıya ulaşmadan önce başka bir veritabanında taranacak.

Bu durum, mesajlaşma uygulamalarında yalnızca çocuk istismarı içeren materyallerin değil, aynı zamanda kişisel yazışmaların, şakaların, ayrılık mesajlarının, özel iletilerin ve paylaşılan görsellerin de kontrol edilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla düzenleme, Avrupa’da mahremiyet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Yasa, geçtiğimiz yıl gündeme gelmiş fakat yoğun tepkiler üzerine ertelenmişti.

Kaynak: Euronews