Avrupa’da Özel Mesajlar İçin Tartışmalı Yasa Masada! Hepsi Taranacak

Avrupa Birliği, 12 Eylül’de mesajlaşma uygulamalarında “Sohbet Kontrolü” düzenlemesini oylayacak. Çocuk istismarı içeriklerini taramayı zorunlu kılacak yasa, özel yazışmaların da gözetim altına alınacağı endişelerini artırıyor. Karşı çıkan ülkeler, düzenlemeyi “Büyük Birader” benzetmesiyle eleştiriyor.

Son Güncelleme:
Avrupa’da Özel Mesajlar İçin Tartışmalı Yasa Masada! Hepsi Taranacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, sosyal medya platformlarına yönelik sıkı denetimlerin ardından bu kez cep telefonlarındaki mesajlara odaklandı. “Chat Control / Sohbet Kontrolü” adı verilen düzenleme, 12 Eylül’de AB Konseyi’nde oylanacak. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, mesajlaşma uygulamalarında (WhatsApp, Signal, Telegram gibi) Çocuk Cinsel İstismarı Materyali’nin (CSAM) taranması zorunlu hale gelecek.

Avrupa’da Özel Mesajlar İçin Tartışmalı Yasa Masada! Hepsi Taranacak - Resim : 1

AB ÜÇE BÖLÜNDÜ

Oylama öncesinde AB ülkeleri üçe bölünmüş durumda. Bir grup yasa teklifini desteklerken, karşı çıkanlar ve kararsızların sayısı da dikkat çekiyor. Karşı çıkan ülkeler, düzenlemenin ünlü yazar George Orwell’ın “Büyük Birader” gözetimiyle benzerlik gösterdiğini savunuyor.

Euronews’te yer alan habere göre yasa, şifreli mesajlaşma yazılımlarına çocuk istismarı içeriklerini tespit edebilecek tarama yükümlülüğü getiriyor. Denetleme kapsamında içerikler, kullanıcıdan alıcıya ulaşmadan önce başka bir veritabanında taranacak.

Avrupa’da Özel Mesajlar İçin Tartışmalı Yasa Masada! Hepsi Taranacak - Resim : 2

Bu durum, mesajlaşma uygulamalarında yalnızca çocuk istismarı içeren materyallerin değil, aynı zamanda kişisel yazışmaların, şakaların, ayrılık mesajlarının, özel iletilerin ve paylaşılan görsellerin de kontrol edilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla düzenleme, Avrupa’da mahremiyet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Yasa, geçtiğimiz yıl gündeme gelmiş fakat yoğun tepkiler üzerine ertelenmişti.

Çocuk İstismarı Şüphelileri Serbest, Bakanlık İtiraz EttiÇocuk İstismarı Şüphelileri Serbest, Bakanlık İtiraz EttiGüncel
Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Siber Operasyonlarda 190 Şüpheli GözaltındaBakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Siber Operasyonlarda 190 Şüpheli GözaltındaGüncel

Kaynak: Euronews

Etiketler
WhatsApp Avrupa Birliği
Son Güncelleme:
Sırbistan Vucic'e Karşı Ayakta! Polisten Eylemcilere Sert Müdahale Sırbistan Vucic'e Karşı Ayakta! Polisten Eylemcilere Sert Müdahale
Grip Diye Gitti Cenazesi Çıktı! Ünlü Gazetecinin Şoke Eden Ölümü Grip Diye Gitti Cenazesi Çıktı!
Epstein Davasında Trump'la İlgili Dikkat Çeken Sözler: 'FBI Muhbiriydi' Epstein Davasında Trump'la İlgili Dikkat Çeken Sözler
Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... İstanbul ve Ankara Listede Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı
Artvin’de Feci Kaza! 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler!
Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti! Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti!